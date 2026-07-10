Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА.
- Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку и призывают жителей региона сохранять бдительность.
БРЯНСК, 10 июл – РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщило правительство региона.
"Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие", - говорится в Telegram-канале областного правительства.
Власти добавили, что спецслужбы отслеживают оперативную обстановку, и призвали жителей региона сохранять бдительность, а также следить за дальнейшими оповещениями оперштаба.