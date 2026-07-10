Голикова рассказала о "болезнях-всадниках", которыми страдают россияне

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"Есть еще в литературе даже такой термин, который, наверное, многие из вас слышали: "болезни-всадники". Это рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет второго типа, нейродегенеративные заболевания. В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37 процентов взрослого населения страны", — сказала Голикова на пленарной сессии "Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика".