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Голикова рассказала о "болезнях-всадниках", которыми страдают россияне - РИА Новости, 10.07.2026
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17:19 10.07.2026 (обновлено: 18:52 10.07.2026)
Голикова рассказала о "болезнях-всадниках", которыми страдают россияне

Голикова: почти 40% взрослого населения России страдают болезнями-всадниками

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти 40 процентов взрослого населения России страдают "болезнями-всадниками".
  • К "болезням-всадникам" относятся рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет II типа, нейродегенеративные заболевания.
  • Голикова отметила, что для развития этих заболеваний требуется длительное время, так что не стоит воспринимать такую статистику как повод для отчаяния.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Почти 40 процентов взрослого населения России страдают так называемыми болезнями-всадниками, к которым относятся рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет II типа, нейродегенеративные заболевания, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В московском Центре международной торговли 9-10 июля проходит II Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
«

"Есть еще в литературе даже такой термин, который, наверное, многие из вас слышали: "болезни-всадники". Это рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет второго типа, нейродегенеративные заболевания. В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37 процентов взрослого населения страны", — сказала Голикова на пленарной сессии "Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика".

По словам Голиковой, не стоит воспринимать такую статистику как повод для отчаяния, поскольку эти заболевания не развиваются за несколько часов или дней. Вице-премьер добавила, что для их возникновения требуется длительное время.
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