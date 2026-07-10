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Все округа Херсонской области оказались обесточены из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 10.07.2026
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10:51 10.07.2026 (обновлено: 10:58 10.07.2026)
Все округа Херсонской области оказались обесточены из-за атаки ВСУ

Сальдо: 426 населенных пунктов в Херсонской области обесточены из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все округа Херсонской области обесточены из-за атак ВСУ.
  • Без электроэнергии остаются 426 населенных пунктов, ведутся восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Все округа Херсонской области обесточены из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Без электроэнергии остаются все округа Херсонской области — 426 населенных пунктов", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс", приводя статистику последствий атак ВСУ на регион за сутки.
По его словам, энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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