Все округа Херсонской области оказались обесточены из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все округа Херсонской области обесточены из-за атак ВСУ.
- Без электроэнергии остаются 426 населенных пунктов, ведутся восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Все округа Херсонской области обесточены из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Без электроэнергии остаются все округа Херсонской области — 426 населенных пунктов", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс", приводя статистику последствий атак ВСУ на регион за сутки.
По его словам, энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
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