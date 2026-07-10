В Алтайском крае проверят сообщения о бросании мусора в Вечный огонь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бийске полицейские начали проверку после сообщений в соцсетях о том, что дети бросали мусор в Вечный огонь и разбросали возложенные цветы.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Полицейские в Бийске организовали проверку после появления в соцсетях информации о том, что дети якобы бросали мусор в Вечный огонь и разбросали возложенные цветы, сообщили РИА Новости в главке МВД РФ по Алтайскому краю.
Ранее в паблике "Бийск 22" соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение с приложенными видеороликами, где говорится, что дети "игрались с Вечным огнем, кидали туда мусор, разбросали возложенные цветы". На видео дети ходят вокруг Вечного огня, трогают цветы и венки.
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"На основании материалов, опубликованных в интернет-ресурсах, зарегистрировано сообщение. Сотрудники МУМВД России "Бийское" начали проверку, направленную на установление участников и всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в главке МВД.