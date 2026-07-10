В Алтайском крае проверят сообщения о бросании мусора в Вечный огонь

НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Полицейские в Бийске организовали проверку после появления в соцсетях информации о том, что дети якобы бросали мусор в Вечный огонь и разбросали возложенные цветы, сообщили РИА Новости в главке МВД РФ по Алтайскому краю.