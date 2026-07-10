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"Они боятся". Мендель забила тревогу из-за ЧП во Львове - РИА Новости, 10.07.2026
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15:01 10.07.2026
"Они боятся". Мендель забила тревогу из-за ЧП во Львове

Мендель: беспорядки во Львове показали, что Киев боится протестов

© Фото : соцсетиБеспорядки во Львове
Беспорядки во Львове - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : соцсети
Беспорядки во Львове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реакция представителей киевского режима на бунт против ТЦК во Львове показала, что они боятся протестов, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
  • Она отметила, что силовые структуры начали активно преследовать тех, кто участвовал в беспорядках.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Реакция представителей киевского режима на бунт против ТЦК во Львове показала, что они боятся протестов, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Слишком много внимания и критики со стороны властей в адрес действий этих молодых людей, которые просто хотят жить и не подвергаться жестоким нарушениям прав человека со стороны сотрудников призывных органов. У меня создается впечатление, что они боятся массовых протестов", — написала она в соцсети X.
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Мендель отметила, что силовые структуры начали активно преследовать тех, кто участвовал в беспорядках.
Позавчера издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину.
Накануне стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК". Владимир Зеленский позднее назвал бунт во Львове "серьезным происшествием".
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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