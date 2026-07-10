"Они боятся". Мендель забила тревогу из-за ЧП во Львове

Краткий пересказ от РИА ИИ Реакция представителей киевского режима на бунт против ТЦК во Львове показала, что они боятся протестов, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что силовые структуры начали активно преследовать тех, кто участвовал в беспорядках.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Реакция представителей киевского режима на бунт против ТЦК во Львове показала, что они боятся протестов, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Слишком много внимания и критики со стороны властей в адрес действий этих молодых людей, которые просто хотят жить и не подвергаться жестоким нарушениям прав человека со стороны сотрудников призывных органов. У меня создается впечатление, что они боятся массовых протестов", — написала она в соцсети X.

Мендель отметила, что силовые структуры начали активно преследовать тех, кто участвовал в беспорядках.

Позавчера издание " Страна.ua " сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину.

Накануне стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК". Владимир Зеленский позднее назвал бунт во Львове "серьезным происшествием".

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.