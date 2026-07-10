ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на славянском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину с личным составом ВСУ.
- Также были уничтожены два наземных роботизированных комплекса ВСУ: один в районе Константиновки, второй — на славянском направлении.
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину с личным составом ВСУ, а также два наземных роботизированных комплекса боевиков ВСУ на славянском и константиновском направлениях, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным военного ведомства, бронемашина с личным составом была обнаружена разведывательными беспилотниками в ходе ведения контрбатарейной борьбы.
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"Уничтожили боевую бронированную машину с личным составом противника на славянском направлении", - говорится в сообщении.
Кроме того, операторы БПЛА уничтожили два наземных роботизированных комплекса ВСУ. Один из них был выявлен в районе Константиновки военнослужащими 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск, второй — на славянском направлении. Оба комплекса были поражены точными ударами FPV-дронов.