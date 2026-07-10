ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на славянском направлении

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину с личным составом ВСУ, а также два наземных роботизированных комплекса боевиков ВСУ на славянском и константиновском направлениях, сообщили РИА Новости в Минобороны России.