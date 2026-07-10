В небе над Новгородской областью сбили шесть беспилотников за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на пятницу над Новгородской областью уничтожили шесть беспилотников.
- При обнаружении обломков БПЛА губернатор Новгородской области призвал сообщать о находке по номеру 112 и не приближаться к ним.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Шесть беспилотников уничтожены в небе над Новгородской областью в ночь на пятницу, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака шести БПЛА", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила жителям об опасности БПЛА в пятницу ночью.
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