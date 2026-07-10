В небе над Новгородской областью сбили шесть беспилотников за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на пятницу над Новгородской областью уничтожили шесть беспилотников.

При обнаружении обломков БПЛА губернатор Новгородской области призвал сообщать о находке по номеру 112 и не приближаться к ним.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Шесть беспилотников уничтожены в небе над Новгородской областью в ночь на пятницу, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака шести БПЛА", - написал глава региона в своем канале на платформе " Макс ".

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.