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В небе над Новгородской областью сбили шесть беспилотников за ночь - РИА Новости, 10.07.2026
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08:08 10.07.2026 (обновлено: 08:09 10.07.2026)
В небе над Новгородской областью сбили шесть беспилотников за ночь

Над Новгородской областью сбили шесть БПЛА за ночь

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на пятницу над Новгородской областью уничтожили шесть беспилотников.
  • При обнаружении обломков БПЛА губернатор Новгородской области призвал сообщать о находке по номеру 112 и не приближаться к ним.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Шесть беспилотников уничтожены в небе над Новгородской областью в ночь на пятницу, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака шести БПЛА", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила жителям об опасности БПЛА в пятницу ночью.
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