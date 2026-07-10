Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила дрон над Тульской областью - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 10.07.2026
ПВО уничтожила дрон над Тульской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Тульской областью

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Тульской области ликвидировали украинский беспилотник.
  • Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник ликвидирован над территорией Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры не зафиксировано", – написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала