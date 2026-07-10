ПВО уничтожила дрон над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области ликвидировали украинский беспилотник.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник ликвидирован над территорией Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры не зафиксировано", – написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
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