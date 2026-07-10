Синоптик рассказал, как циклон "Бернадетт" влияет на погоду в ряде регионов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Циклон "Бернадетт", пришедший с Атлантики, оказывает влияние на погоду в ряде регионов Поволжья и Урала, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Вместе с тем в Гидрометцентре подчеркивают, что нынешняя погодная ситуация в Москве — часть общей неустойчивой атмосферной циркуляции. "В третьей декаде июля очередной атлантический циклон снова может принести осадки", — предупредил синоптик.