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Синоптик рассказал, как циклон "Бернадетт" влияет на погоду в ряде регионов - РИА Новости, 10.07.2026
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21:09 10.07.2026 (обновлено: 21:13 10.07.2026)
Синоптик рассказал, как циклон "Бернадетт" влияет на погоду в ряде регионов

Голубев: циклон "Бернадетт" влияет на погоду в ряде регионов Поволжья и Урала

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкПоследствия ураганного ветра от циклона "Бернадетт"
Последствия ураганного ветра от циклона Бернадетт - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Последствия ураганного ветра от циклона "Бернадетт"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Циклон «Бернадетт» пришел с Атлантики и оказал влияние на погоду в ряде регионов Поволжья и Урала.
  • Основной удар циклона пришелся на Калининградскую область, где из-за сильного ветра и высоких волн пострадали прибрежные территории.
  • Гидрометцентр предупреждает, что в третьей декаде июля очередной атлантический циклон снова может принести осадки в Москву.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Циклон "Бернадетт", пришедший с Атлантики, оказывает влияние на погоду в ряде регионов Поволжья и Урала, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
В ночь на 8 июля 2026 года на Калининградскую область обрушился шторм, которому синоптики дали имя "Бернадетт". К 10 июля сообщалось, что шторм "Бернадетт" уходит из Калининградской области, а экстренное предупреждение отменено.
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"Основной удар циклона "Бернадетт" пришелся на Калининградскую область, где из‑за сильного ветра и высоких волн пострадали прибрежные территории и в результате были повалены деревья, а пляжи размыты волнами. На данный момент остатки циклона смещаются на восток и влияют на погоду в ряде регионов Поволжья и Урала — в частности, в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Свердловской области, при этом атмосферный вихрь постепенно заполняется и теряет силу", — пояснил синоптик.
Вместе с тем в Гидрометцентре подчеркивают, что нынешняя погодная ситуация в Москве — часть общей неустойчивой атмосферной циркуляции. "В третьей декаде июля очередной атлантический циклон снова может принести осадки", — предупредил синоптик.
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Калининградская областьПоволжьеУралАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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