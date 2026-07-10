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В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю - РИА Новости, 10.07.2026
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10:15 10.07.2026 (обновлено: 10:18 10.07.2026)
В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

В Белгородской области женщина погибла, мужчина ранен при ударе дрона ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекинском округе Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю.
  • Женщина погибла, ее супруг с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу.
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Женщина погибла, ее супруг ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"В районе села Дмитриевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных травм женщина скончалась на месте. Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что супруга погибшей с множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук, ног и головы попутным транспортом доставили в больницу. После оказания помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу, добавили в оперштабе.
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