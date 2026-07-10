В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Женщина погибла, ее супруг ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.

В сообщении уточняется, что супруга погибшей с множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук, ног и головы попутным транспортом доставили в больницу. После оказания помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу, добавили в оперштабе.