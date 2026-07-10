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Суд закрыл от публики рассмотрение дела главреда канала Baza о даче взятки - РИА Новости, 10.07.2026
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12:22 10.07.2026 (обновлено: 14:28 10.07.2026)
Суд закрыл от публики рассмотрение дела главреда канала Baza о даче взятки

Суд закрыл от публики рассмотрение дела главреда канала Baza Трифонова

© АГН "Москва" / Сергей КиселевГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов в Савеловском районном суде. 10 июля 2026
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов в Савеловском районном суде. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов в Савеловском районном суде. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Савеловский суд Москвы рассматривает уголовное дело против главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки сотрудникам полиции.
  • Оно рассматривается в закрытом режиме по ходатайству прокурора о обеспечении безопасности участников процесса.
  • Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки, вину он признал.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело против главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки сотрудникам полиции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу суд приступил к рассмотрению дела в отношении Трифонова и его коллеги по Baza Татьяны Лукьяновой. Прокурор ходатайствовал о закрытии процесса в целях обеспечения безопасности участников дела и защиты их чести и достоинства, адвокаты Трифонова поддержали просьбу обвинения. Защита Лукьяновой предпочла оставить этот вопрос на усмотрение суда.
«
"Суд установил удовлетворить ходатайство государственного обвинителя… судебное заседание объявляется закрытым", - огласила судья.
Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки, вину он признал.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
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ПроисшествияРоссияМоскваГлеб ТрифоновTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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