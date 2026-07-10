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Бойцам "БАРС-Владимир" заплатят по 20 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА - РИА Новости, 10.07.2026
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16:43 10.07.2026
Бойцам "БАРС-Владимир" заплатят по 20 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА

Бойцы "БАРС-Владимир" будут получать по 20 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный с дроном-перехватчиком "Ёлка"
Российский военный с дроном-перехватчиком Ёлка - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный с дроном-перехватчиком "Ёлка". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Александр Авдеев утвердил порядок поощрения резервистов отряда «БАРС-Владимир»: за каждый уничтоженный вражеский беспилотник участники мобильных огневых групп будут получать по 20 тысяч рублей.
  • Служба в рядах мобилизационного резерва «БАРС-Владимир» проходит на территории Владимирской области без отправки в зону СВО, бойцы могут совмещать службу с основной работой, на время сборов за ними сохраняется рабочее место и зарплата.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Резервисты "БАРС-Владимир" будут получать по 20 тысяч рублей за каждый уничтоженный вражеский беспилотник, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.
"Губернатор Александр Авдеев утвердил порядок поощрения резервистов отряда "БАРС-Владимир". Теперь за каждый уничтоженный вражеский беспилотник участники мобильных огневых групп будут получать 20 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что выплату бойцам предоставят через органы соцзащиты по окончании специальных сборов.
Служба в рядах мобилизационного резерва "БАРС-Владимир" проходит на территории Владимирской области без отправки в зону СВО, у бойцов есть возможность совмещать службу с основной работой, на время сборов за ними сохраняется рабочее место и зарплата, добавляется в сообщении.
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БезопасностьВладимирская область
 
 
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