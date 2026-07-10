Бойцам "БАРС-Владимир" заплатят по 20 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Александр Авдеев утвердил порядок поощрения резервистов отряда «БАРС-Владимир»: за каждый уничтоженный вражеский беспилотник участники мобильных огневых групп будут получать по 20 тысяч рублей.

Служба в рядах мобилизационного резерва «БАРС-Владимир» проходит на территории Владимирской области без отправки в зону СВО, бойцы могут совмещать службу с основной работой, на время сборов за ними сохраняется рабочее место и зарплата.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Резервисты "БАРС-Владимир" будут получать по 20 тысяч рублей за каждый уничтоженный вражеский беспилотник, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.

"Губернатор Александр Авдеев утвердил порядок поощрения резервистов отряда "БАРС-Владимир". Теперь за каждый уничтоженный вражеский беспилотник участники мобильных огневых групп будут получать 20 000 рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что выплату бойцам предоставят через органы соцзащиты по окончании специальных сборов.