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ЦБ ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей - РИА Новости, 10.07.2026
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10:18 10.07.2026 (обновлено: 20:58 10.07.2026)
ЦБ ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей

ЦБ РФ 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей

© Банк РоссииБанкнота Банка России номиналом 100 рублей выпуска 2026 года
Банкнота Банка России номиналом 100 рублей выпуска 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Банк России
Банкнота Банка России номиналом 100 рублей выпуска 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей.
  • Она посвящена Центральному федеральному округу, на обороте разместили стилизованное изображение его карты.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей.
«

"Банкнота посвящена Центральному федеральному округу", — говорится на сайте регулятора.

© Банк РоссииБанкнота Банка России номиналом 100 рублей выпуска 2026 года
Банкнота Банка России номиналом 100 рублей выпуска 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Банк России
Банкнота Банка России номиналом 100 рублей выпуска 2026 года
Оформление лицевой стороны соответствуют купюре выпуска 2022 года. Основное изображение — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами.
На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа, Ржевский мемориал Советскому солдату и музей Куликовской битвы в Моховом Тульской области.
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