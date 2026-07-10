ЦБ ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей.
- Она посвящена Центральному федеральному округу, на обороте разместили стилизованное изображение его карты.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей.
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"Банкнота посвящена Центральному федеральному округу", — говорится на сайте регулятора.
Оформление лицевой стороны соответствуют купюре выпуска 2022 года. Основное изображение — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами.
На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа, Ржевский мемориал Советскому солдату и музей Куликовской битвы в Моховом Тульской области.
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