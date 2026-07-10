Багреева: Москва сэкономила 19 млрд руб благодаря экспертизе цен госзакупок

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года столица сэкономила свыше 19 миллиардов рублей с помощью технологий формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключаются для нужд заказчиков Москвы в системе госзакупок, сообщила заммэра города, глава столичного департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева.

"Экспертиза НМЦ – механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За первые шесть месяцев 2026 года эксперты выдали 1 124 заключения. Заявленная сумма закупок составила 537,4 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 19,1 миллиарда рублей бюджетных средств", – отметила Багреева , ее слова приводит пресс-служба департамента.

За 11 лет выдали более 49 тысяч экспертных заключений по госзакупкам на общую сумму более 11 триллионов рублей. Таким образом, с помощью указанной экспертизы Москва сэкономила 595,9 миллиарда рублей, сообщила Багреева.

С 1 июня текущего года в столице по всем предметам закупок ведет столичный ДЭПР.

Экспертиза цен является эффективным инструментом оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК (Д) проводится для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше – в случае закупки по 223-ФЗ.