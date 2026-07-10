Бабиш призвал ЕС создать собственную систему ПРО вместо помощи Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что Европе следует создать собственную систему противоракетной обороны вместо передачи денег Украине.
- Он заявил, что хочет поднять вопрос о создании системы обороны против баллистических ракет на следующем заседании европейских лидеров.
ПРАГА, 10 июл – РИА Новости. Вместо того, чтобы передавать деньги Украине, Европе следовало бы создать собственную систему противоракетной обороны, заявил в пятницу в интервью изданию Mlada fronta DNES чешский премьер Андрей Бабиш.
По мнению Бабиша, нет смысла говорить о выполнении обязательства перед НАТО по ежегодному выделению на оборону двух процентов ВВП и при этом не решать вопрос о том, что конкретно за этим стоит.
Ранее Бабиш сообщил, что Чехия в 2025 году не достигла в расходах на оборону двух процентов ВВП и, судя по всему, у нее это не получится и в 2026 году. В связи с этим на главном заседании саммита НАТО, который проходил 7-8 июля в Анкаре, чешский премьер, по его собственным словам, выступал последним и, в отличие от представителей других стран, его выступление длилось не пять минут, а лишь три минуты.
На саммите Бабиш сообщил, что Чехия не будет выделять средства из госбюджета в проект ежегодной передачи Киеву 70 миллиардов евро для закупки вооружений, а ее взнос в программу PURL, посредством которой союзники финансируют закупки в США военной техники для Украины, будет "одноразовым и небольшим".