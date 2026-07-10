В Азове не зафиксировали превышения опасных веществ в воздухе после атаки

ВОЛГОГРАД, 10 июн – РИА Новости. Превышения концентраций опасных веществ в воздухе после возгорания на объектах хранения нефтепродуктов в ростовском Азове в результате атаки украинских БПЛА не зафиксировано, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.