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В Азове не зафиксировали превышения опасных веществ в воздухе после атаки - РИА Новости, 10.07.2026
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17:25 10.07.2026
В Азове не зафиксировали превышения опасных веществ в воздухе после атаки

Слюсарь: превышения опасных веществ в воздухе после атаки ВСУ в Азове нет

© Фото : Юрий Слюсарь/TelegramГубернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на месте устранения последствий атаки ВСУ в Азове
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на месте устранения последствий атаки ВСУ в Азове - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Юрий Слюсарь/Telegram
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на месте устранения последствий атаки ВСУ в Азове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Азове произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов в результате атаки украинских БПЛА.
  • Превышения концентраций опасных веществ в воздухе после пожара не зафиксировано.
ВОЛГОГРАД, 10 июн – РИА Новости. Превышения концентраций опасных веществ в воздухе после возгорания на объектах хранения нефтепродуктов в ростовском Азове в результате атаки украинских БПЛА не зафиксировано, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В пятницу утром Слюсарь сообщал о возгорании на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове в результате атаки вражеских беспилотников. Во второй половине дня он проинформировал о локализации пожара.
"Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха. Превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено", - написал Слюсарь.
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ПроисшествияАзовЮрий Слюсарь
 
 
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