В Азове локализовали пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Азове в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.
- Пожар на них локализован, пострадавших нет.
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Пожар после атаки БПЛА ВСУ локализован на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что в Азове продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов, на местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены необходимой для тушения пожара достаточно.
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