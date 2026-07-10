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В Азове локализовали пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов - РИА Новости, 10.07.2026
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16:21 10.07.2026 (обновлено: 16:33 10.07.2026)
В Азове локализовали пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов

В Азове после атаки ВСУ локализовали пожар на 2 объектах хранения нефтепродуктов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Азове в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.
  • Пожар на них локализован, пострадавших нет.
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Пожар после атаки БПЛА ВСУ локализован на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Он отметил, что пострадавших нет.
"На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что в Азове продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов, на местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены необходимой для тушения пожара достаточно.
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Специальная военная операция на УкраинеАзовРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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