Посредники пытаются предотвратить эскалацию между США и Ираном, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры с чиновниками США и Ирана, пытаясь успокоить ситуацию.
- Несмотря на недавний обмен ударами, посредники сохраняют веру в то, что в ходе предшествующих переговоров был достигнут прогресс в обсуждении ядерной тематики.
- Один из источников сообщил, что удары Ирана по целям в Ормузском проливе были спровоцированы силами внутри страны, выступающими против меморандума о взаимопонимании с США.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Посредники в переговорах Соединенных Штатов и Ирана провели ряд телефонных звонков с обеими сторонами, чтобы не допустить эскалации возобновленного конфликта, сообщает Axios со ссылкой на источники из стран-посредников.
Отмечается, что, несмотря на недавний обмен ударами, посредники сохраняют веру в то, что в ходе предшествующих переговоров был достигнут прогресс в обсуждении ядерной тематики.
Более того, один из источников сообщил порталу, что удары Ирана по целям в Ормузском проливе были спровоцированы силами внутри страны, выступающими против меморандума о взаимопонимании с США.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.