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Посредники пытаются предотвратить эскалацию между США и Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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13:32 10.07.2026
Посредники пытаются предотвратить эскалацию между США и Ираном, пишут СМИ

Axios: посредники пытаются предотвратить эскалацию между США и Ираном

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры с чиновниками США и Ирана, пытаясь успокоить ситуацию.
  • Несмотря на недавний обмен ударами, посредники сохраняют веру в то, что в ходе предшествующих переговоров был достигнут прогресс в обсуждении ядерной тематики.
  • Один из источников сообщил, что удары Ирана по целям в Ормузском проливе были спровоцированы силами внутри страны, выступающими против меморандума о взаимопонимании с США.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Посредники в переговорах Соединенных Штатов и Ирана провели ряд телефонных звонков с обеими сторонами, чтобы не допустить эскалации возобновленного конфликта, сообщает Axios со ссылкой на источники из стран-посредников.
"Официальные лица Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели в среду многочисленные телефонные переговоры с чиновниками США и Ирана, пытаясь успокоить ситуацию", - говорится в сообщении портала.
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Отмечается, что, несмотря на недавний обмен ударами, посредники сохраняют веру в то, что в ходе предшествующих переговоров был достигнут прогресс в обсуждении ядерной тематики.
Более того, один из источников сообщил порталу, что удары Ирана по целям в Ормузском проливе были спровоцированы силами внутри страны, выступающими против меморандума о взаимопонимании с США.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
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