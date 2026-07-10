Посредники пытаются предотвратить эскалацию между США и Ираном, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Посредники из Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры с чиновниками США и Ирана, пытаясь успокоить ситуацию.

Несмотря на недавний обмен ударами, посредники сохраняют веру в то, что в ходе предшествующих переговоров был достигнут прогресс в обсуждении ядерной тематики.

Один из источников сообщил, что удары Ирана по целям в Ормузском проливе были спровоцированы силами внутри страны, выступающими против меморандума о взаимопонимании с США.

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Посредники в переговорах Соединенных Штатов и Ирана провели ряд телефонных звонков с обеими сторонами, чтобы не допустить эскалации возобновленного конфликта, сообщает Посредники в переговорах Соединенных Штатов и Ирана провели ряд телефонных звонков с обеими сторонами, чтобы не допустить эскалации возобновленного конфликта, сообщает Axios со ссылкой на источники из стран-посредников.

"Официальные лица Катара Пакистана , Турции, Египта и Саудовской Аравии провели в среду многочисленные телефонные переговоры с чиновниками США и Ирана, пытаясь успокоить ситуацию", - говорится в сообщении портала.

Отмечается, что, несмотря на недавний обмен ударами, посредники сохраняют веру в то, что в ходе предшествующих переговоров был достигнут прогресс в обсуждении ядерной тематики.

Более того, один из источников сообщил порталу, что удары Ирана по целям в Ормузском проливе были спровоцированы силами внутри страны, выступающими против меморандума о взаимопонимании с США.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.