В Херсонской области в результате атак погибли более 500 мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 500 мирных жителей, включая 20 детей, погибли в Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
- По словам Сальдо, мирные жители региона практически ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ.
МОСКВА, 10 июля - РИА Новости. Более 500 мирных жителей, из них 20 детей, погибли в Херсонской области в результате атак со ВСУ, 3,7 тысячи человек были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, мирные жители региона практически ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ.
"В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тысяч человек получили ранения. Среди погибших 20 детей и 109 (среди - ред.) раненых. Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы все это видим наяву", - сказал Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".