Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области в результате атак погибли более 500 мирных жителей - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 10.07.2026
В Херсонской области в результате атак погибли более 500 мирных жителей

Сальдо: В Херсонской области при атаках ВСУ погибли 545 мирных жителей

© Владимир Сальдо/TelegramДрон ВСУ
Дрон ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Владимир Сальдо/Telegram
Дрон ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 500 мирных жителей, включая 20 детей, погибли в Херсонской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
  • По словам Сальдо, мирные жители региона практически ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ.
МОСКВА, 10 июля - РИА Новости. Более 500 мирных жителей, из них 20 детей, погибли в Херсонской области в результате атак со ВСУ, 3,7 тысячи человек были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, мирные жители региона практически ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ.
"В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тысяч человек получили ранения. Среди погибших 20 детей и 109 (среди - ред.) раненых. Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы все это видим наяву", - сказал Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Лантратова направит в ООН данные о расследовании удара ВСУ по Старобельску
Вчера, 18:15
 
Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала