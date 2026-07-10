Глава белгородского села и водитель пострадали из-за атаки дрона на авто

БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Глава белгородского села и водитель пострадали в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль, сообщили в оперативном штабе региона.

"В Шебекинском округе в селе Белянка дрон ударил по грузовому автомобилю... В городе Шебекино FPV-дрон взорвался во дворе частного дома - повреждены остекление, кровля и забор. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту", - добавили в оперштабе.