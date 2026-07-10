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Глава белгородского села и водитель пострадали из-за атаки дрона на авто - РИА Новости, 10.07.2026
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13:26 10.07.2026 (обновлено: 13:32 10.07.2026)
Глава белгородского села и водитель пострадали из-за атаки дрона на авто

Глава белгородского села и водитель пострадали из-за атаки дрона ВСУ на авто

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ.
  • Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы, им оказали медицинскую помощь.
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Глава белгородского села и водитель пострадали в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль, сообщили в оперативном штабе региона.
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"В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона. Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы. Они доставлены в Яснозоренскую амбулаторию, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Машина повреждена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в округе в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения "Газель", в поселке Октябрьский при детонации дрона пострадал частный дом.
"В Шебекинском округе в селе Белянка дрон ударил по грузовому автомобилю... В городе Шебекино FPV-дрон взорвался во дворе частного дома - повреждены остекление, кровля и забор. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту", - добавили в оперштабе.
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