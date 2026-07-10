Глава белгородского села и водитель пострадали из-за атаки дрона на авто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ.
- Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы, им оказали медицинскую помощь.
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Глава белгородского села и водитель пострадали в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль, сообщили в оперативном штабе региона.
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"В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона. Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы. Они доставлены в Яснозоренскую амбулаторию, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Машина повреждена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в округе в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения "Газель", в поселке Октябрьский при детонации дрона пострадал частный дом.
"В Шебекинском округе в селе Белянка дрон ударил по грузовому автомобилю... В городе Шебекино FPV-дрон взорвался во дворе частного дома - повреждены остекление, кровля и забор. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту", - добавили в оперштабе.