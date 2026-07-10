Ворвались в дом и посадили в клетку: что начинается в Армении

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Татьяна Мишина. Политическая борьба не закончилась после парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, — причем неожиданно в ней приняли участие крупные хищники из личного зоопарка лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Животных у него конфисковали. Уголовные дела, судебные решения, изменения избирательного законодательства, заявления оппозиции о новой стратегии борьбы — РИА Новости разбиралось, как развивается противостояние в Ереване.

Львы оппозиционера

Трех львиц и тигра выносили из дома Царукяна на покрывалах — животные были под глубокой седацией. Одна львица погибла, так и не проснувшись после наркоза. Остальных передали в Ереванский зоопарк. Почти двести чучел животных и птиц силовики оформили как вещдоки. Царукяну вменяют незаконную охоту, мошенничество и легализацию денежных средств в особо крупных размерах.

По версии следствия, группа лиц под его руководством с 2022-го по 2024-й похитила свыше 22 миллионов долларов, полученных от граждан Ирана в рамках совместного бизнеса по импорту автомобилей, техники и топлива. Царукян, арестованный на два месяца, все обвинения отвергает.

© Sputnik / Арам Нерсесян Перейти в медиабанк Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян © Sputnik / Арам Нерсесян Перейти в медиабанк Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян

Восемь оппозиционных партий выступили с совместным заявлением, назвав происходящее политической расправой.

Это лишь один из нескольких громких эпизодов последнего месяца. Усилилось давление и на других представителей оппозиционного лагеря, прежде всего на структуры, связанные с лидерами блока "Сильная Армения" Самвелом Карапетяном и "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна.

Оппозиционеры все чаще говорят не об отдельных уголовных делах, а о формировании новой политической реальности, в которой элементами борьбы становятся судебные процессы, парламентская работа и уличная активность.

Главный парламентский оппонент правящей партии "Гражданский договор", получившей 64 мандата, — блок Самвела Карапетяна (29 кресел в Нацсобрании). На вопрос журналистов о лозунге "Идти до конца" он ответил, что сегодня это означает отстранение премьер-министра Никола Пашиняна от должности. И добавил: "А дальше последуют другие шаги".

В конце июня движение "Айакве" сообщило о задержании своего координатора Аветика Чалабяна, связав это с его политической деятельностью. Власти настаивают, что действуют исключительно в рамках закона.

© Sputnik Аветик Чалабян © Sputnik Аветик Чалабян

Антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего президента Сержа Саргсяна. Это еще один этап реализации общего курса официального Еревана в отношении прежней политической элиты.

Новый этап

Вместе с тем меняется и стратегия оппозиции. Несколько недель обсуждался вариант отказа от депутатских мандатов, но в итоге партии Карапетяна и Кочаряна от этого воздержались. Депутатский статус рассматривается ими не как привилегия, а как дополнительный инструмент политической борьбы, который необходимо сочетать с протестной активностью за пределами законодательного собрания.

Это решение оформилось после вердикта Конституционного суда, который 4 июля оставил без изменений постановление ЦИК об итогах парламентских выборов. Таков ответ на объединенные иски семи политических сил, оспаривавших результаты голосования.

Пять оппозиционных объединений — "Сильная Армения", блоки "Армения", "Процветающая Армения", "Армянский национальный конгресс" и "Национально-демократический полюс" — выступили с совместным заявлением о "новом этапе политического сопротивления".

Они намерены координировать свои усилия. Среди приоритетов названы противодействие конституционной реформе, защита Армянской апостольской церкви, освобождение политических заключенных и смена власти.

По мнению руководителя Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айка Халатяна, главным вопросом остается не способность оппозиционеров объединиться, а то, смогут ли они воспользоваться ситуацией.

"По сравнению с выборами 2021 года оппозиция заметно увеличила представительство в парламенте, что создает для власти дополнительные риски. При этом сами оппозиционные силы не скрывают, что их цель — пост премьер-министра. Добиваться этого они собираются как парламентскими методами, так и за пределами Национального собрания", — говорит эксперт.

Практически одновременно с решением Конституционного суда парламент, где у партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" большинство, принял во втором и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс. Отныне участвовать в голосовании смогут только те граждане, которые в течение последних двух лет до 48-го дня перед выборами находились на территории Армении не менее 366 дней.

Правящая команда объясняет это необходимостью защититься от внешнего вмешательства. По словам вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, последние выборы продемонстрировали риск незаконного влияния из-за рубежа, в том числе через подкуп. Оппозиция же хочет оспорить поправки в Конституционном суде, указывая на необоснованные ограничения избирательных прав.

Халатян не верит в скорую стабилизацию ситуации.

"У правительства сразу несколько серьезных вызовов. Во-первых, возможно социально-экономическое ухудшение из-за ограничительных мер России. Во-вторых, конституционная реформа, которую Азербайджан рассматривает как одно из условий подписания мирного договора, не пользуется поддержкой в обществе. Поэтому власти и избавляются от электората, постоянно проживающего за пределами Армении", — отмечает он.

Между Москвой и Брюсселем

Во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Пашинян заявил, что Ереван заинтересован во взаимодействии с Москвой и продолжении полноценного участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, после парламентских выборов стороны получили возможность обсудить накопившиеся проблемы и найти взаимоприемлемые решения. В свою очередь, российский премьер надеется, что новое армянское правительство обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений "в духе дружбы, добрососедства и взаимного уважения".

А за несколько дней до этого, выступая на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Пашинян дал понять, что курс на сближение с ЕС останется неизменным. Он подчеркнул, что Ереван не стремится к кризису в отношениях с Москвой, но во внешней политике руководствуется прежде всего собственными национальными интересами.

Главным источником напряженности в армянском обществе остается внутренняя повестка.

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Глава Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Ереване. 5 мая 2026 © AP Photo / Anthony Pizzoferrato Глава Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Ереване. 5 мая 2026

"Впервые в истории независимой Армении власти во главе с Пашиняном фактически сделали внутриполитический процесс — выборы — частью более широкого геополитического противостояния между Западом и Россией. Это существенно усложняет ситуацию и делает все менее предсказуемым", — подчеркивает Халатян.