Аппарат Лантратовой направляет в ООН доказательства преступлений Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аппарат российского омбудсмена фиксирует доказательства преступлений киевского режима, в том числе факты нарушений международного гуманитарного права.
- Эти доказательства направляются в международные структуры, включая ООН и ОБСЕ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена фиксирует и направляет в ООН, ОБСЕ и другие международные структуры все доказательства преступлений Киева, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Наш аппарат уполномоченного по правам человека на системной основе фиксирует и собирает все доказательства преступлений киевского режима, в том числе факты нарушений международного гуманитарного права. Эти материалы нами направляются в международные структуры - в ООН, ОБСЕ и другие структуры", - сказала Лантратова в ходе онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".