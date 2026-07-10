Рейтинг@Mail.ru
Аппарат Лантратовой направляет в ООН доказательства преступлений Киева - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 10.07.2026 (обновлено: 17:02 10.07.2026)
Аппарат Лантратовой направляет в ООН доказательства преступлений Киева

Аппарат Лантратовой направляет в ООН и ОБСЕ доказательства преступлений Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аппарат российского омбудсмена фиксирует доказательства преступлений киевского режима, в том числе факты нарушений международного гуманитарного права.
  • Эти доказательства направляются в международные структуры, включая ООН и ОБСЕ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена фиксирует и направляет в ООН, ОБСЕ и другие международные структуры все доказательства преступлений Киева, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Наш аппарат уполномоченного по правам человека на системной основе фиксирует и собирает все доказательства преступлений киевского режима, в том числе факты нарушений международного гуманитарного права. Эти материалы нами направляются в международные структуры - в ООН, ОБСЕ и другие структуры", - сказала Лантратова в ходе онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Запад поставляет Киеву дроны для убийств, заявили в МИД
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеООНОБСЕЯна ЛантратоваКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала