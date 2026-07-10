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В Мали при поддержке Африканского корпуса уничтожили около ста боевиков - РИА Новости, 10.07.2026
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20:41 10.07.2026
В Мали при поддержке Африканского корпуса уничтожили около ста боевиков

Вооруженные силы Мали уничтожили 12 единиц техники и около ста боевиков

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие армии Мали . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировали около 100 боевиков.
  • Уничтожено 12 единиц боевой техники в ходе 15 авиаударов в районе населенных пунктов Анефис, Табричат и Кулебала.
  • Крупная колонна материально-технического обеспечения прибыла в Анефис, несмотря на нападения боевиков.
КАИР, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировали около 100 боевиков и уничтожили 12 единиц боевой техники, сообщил генеральный штаб малийской армии.
"ВС Мали при поддержке своего партнера в лице Африканского корпуса решительно продолжают совместные операции на всех направлениях... Нанесено 15 авиаударов в районе населенных пунктов Анефис, Табричат (Гао) и Кулебала (Севаре), уничтожено 12 единиц боевой техники, нейтрализовано около ста террористов", - говорится в заявлении", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что в ночь на четверг крупная колонна материально-технического обеспечения прибыла в Анефис, несмотря на нападения боевиков, которые применяли в том числе дроны-камикадзе.
"За 48 часов до этого ВС Мали зачистили удерживаемые террористами стратегически важные позиции в Анефисе, создав необходимые условия для дальнейшего продвижения подразделений", - добавили в генштабе.
Мали на протяжении нескольких лет регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин*" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой*" , и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA).
В конце апреля боевики JNIM* совместно с FLA совершили серию атак на военные и административные объекты. В ходе боев погиб министр обороны переходного правительства Мали Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
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