Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировали около 100 боевиков.
- Уничтожено 12 единиц боевой техники в ходе 15 авиаударов в районе населенных пунктов Анефис, Табричат и Кулебала.
- Крупная колонна материально-технического обеспечения прибыла в Анефис, несмотря на нападения боевиков.
КАИР, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировали около 100 боевиков и уничтожили 12 единиц боевой техники, сообщил генеральный штаб малийской армии.
"ВС Мали при поддержке своего партнера в лице Африканского корпуса решительно продолжают совместные операции на всех направлениях... Нанесено 15 авиаударов в районе населенных пунктов Анефис, Табричат (Гао) и Кулебала (Севаре), уничтожено 12 единиц боевой техники, нейтрализовано около ста террористов", - говорится в заявлении", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в ночь на четверг крупная колонна материально-технического обеспечения прибыла в Анефис, несмотря на нападения боевиков, которые применяли в том числе дроны-камикадзе.
"За 48 часов до этого ВС Мали зачистили удерживаемые террористами стратегически важные позиции в Анефисе, создав необходимые условия для дальнейшего продвижения подразделений", - добавили в генштабе.
Мали на протяжении нескольких лет регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин*" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой*" , и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA).
В конце апреля боевики JNIM* совместно с FLA совершили серию атак на военные и административные объекты. В ходе боев погиб министр обороны переходного правительства Мали Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России