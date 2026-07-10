В Мали при поддержке Африканского корпуса уничтожили около ста боевиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировали около 100 боевиков.

Уничтожено 12 единиц боевой техники в ходе 15 авиаударов в районе населенных пунктов Анефис, Табричат и Кулебала.

Крупная колонна материально-технического обеспечения прибыла в Анефис, несмотря на нападения боевиков.

КАИР, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировали около 100 боевиков и уничтожили 12 единиц боевой техники, сообщил генеральный штаб малийской армии.

"ВС Мали при поддержке своего партнера в лице Африканского корпуса решительно продолжают совместные операции на всех направлениях... Нанесено 15 авиаударов в районе населенных пунктов Анефис, Табричат (Гао) и Кулебала (Севаре), уничтожено 12 единиц боевой техники, нейтрализовано около ста террористов", - говорится в заявлении", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ночь на четверг крупная колонна материально-технического обеспечения прибыла в Анефис, несмотря на нападения боевиков, которые применяли в том числе дроны-камикадзе.

"За 48 часов до этого ВС Мали зачистили удерживаемые террористами стратегически важные позиции в Анефисе, создав необходимые условия для дальнейшего продвижения подразделений", - добавили в генштабе.

Мали на протяжении нескольких лет регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин*" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой*" , и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA).

В конце апреля боевики JNIM* совместно с FLA совершили серию атак на военные и административные объекты. В ходе боев погиб министр обороны переходного правительства Мали Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.

Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.