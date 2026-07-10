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Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение АЗС - РИА Новости, 10.07.2026
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19:48 10.07.2026
Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение АЗС

Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправок

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Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение АЗС.
  • Украинские военные считают, что поражение заправок может существенно усложнить налаженную логистику.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение АЗС, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Началось планомерное уничтожение АЗС между Черниговом и Киевом. Украинские военные открыто говорят, что поражение заправок может существенно усложнить годами налаженную логистику", - рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщали, что после ударов российских сил в Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций.
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