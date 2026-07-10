Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение АЗС.
- Украинские военные считают, что поражение заправок может существенно усложнить налаженную логистику.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение АЗС, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Началось планомерное уничтожение АЗС между Черниговом и Киевом. Украинские военные открыто говорят, что поражение заправок может существенно усложнить годами налаженную логистику", - рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщали, что после ударов российских сил в Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций.