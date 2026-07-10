ЗАЭС обеспечена электроэнергией, рассказали на станции

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"Что касается самой станции - мы работаем в штатном режиме. Питание собственных нужд обеспечено от линии "Ферросплавная-1". Все системы жизнеобеспечения получают энергию в полном объеме. Безопасность эксплуатации станции полностью обеспечена, никаких угроз надежности оборудования нет. Персонал действует четко по регламенту", - сказал Яшина.