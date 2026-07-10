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ЗАЭС обеспечена электроэнергией, рассказали на станции - РИА Новости, 10.07.2026
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11:47 10.07.2026
ЗАЭС обеспечена электроэнергией, рассказали на станции

Яшина: ЗАЭС обеспечена электроэнергией на фоне проблем в регионе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме и обеспечена электроэнергией по линии «Ферросплавная-1».
  • Город Энергодар остается обесточенным, ситуация сложная, но контролируемая.
  • Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области из-за атак ВСУ по объектам энергетики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция обеспечена электроэнергией по линии "Ферросплавная-1", в то время как город Энергодар остается обесточенным, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
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"Что касается самой станции - мы работаем в штатном режиме. Питание собственных нужд обеспечено от линии "Ферросплавная-1". Все системы жизнеобеспечения получают энергию в полном объеме. Безопасность эксплуатации станции полностью обеспечена, никаких угроз надежности оборудования нет. Персонал действует четко по регламенту", - сказал Яшина.
При этом город атомщиков Энергодар снова полностью обесточен, ситуация сложная, но контролируемая, отметила она.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что значительную часть региона затронули аварийные отключения электроснабжения. Причиной стали атаки ВСУ по объектам энергетики. На сетях электроснабжения продолжаются работы, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
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