В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Домодедово», Калуги и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово", Калуги и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", Калуги ("Грабцево"), Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.