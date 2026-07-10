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ФСБ раскрыла планы Киева по атаке на аэродром "Ростов-Центральный" - РИА Новости, 10.07.2026
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09:45 10.07.2026
ФСБ раскрыла планы Киева по атаке на аэродром "Ростов-Центральный"

ФСБ: Киев планировал атаковать аэродром «Ростов-Центральный» роем FPV-дронов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев планировал атаковать военный аэродром «Ростов-Центральный» роем FPV-дронов.
  • Украинские спецслужбы планировали использовать гражданина РФ для атаки по инфраструктуре российского аэродрома с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.
  • Боевая нагрузка каждого дрона составляет свыше одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киев планировал атаковать военный аэродром "Ростов-Центральный" роем fpv-дронов, сообщили на видео ЦОС ФСБ.
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"Был рой дронов. Предполагалась масштабная операция..." - сообщил сотрудник профильной лаборатории на видео от ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что ее сотрудники установили гражданина РФ, которого украинские спецслужбы планировали использовать для атаки по инфраструктуре российского аэродрома. С помощью него противник рассчитывал задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, где боевая нагрузка каждого составляет свыше одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
На видео от ЦОС ФСБ также показан процесс разбора FPV-дронов.
"У каждого дрона своя цветовая индикация. И отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате БПЛА теряет связь, и предполагается, что донаведение дрона происходит в режиме настоящего времени", - добавил сотрудник профильной лаборатории.
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