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ФСБ раскрыла планы Киева по атаке на аэродром "Ростов-Центральный"

Краткий пересказ от РИА ИИ Киев планировал атаковать военный аэродром «Ростов-Центральный» роем FPV-дронов.

Украинские спецслужбы планировали использовать гражданина РФ для атаки по инфраструктуре российского аэродрома с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.

Боевая нагрузка каждого дрона составляет свыше одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киев планировал атаковать военный аэродром "Ростов-Центральный" роем fpv-дронов, сообщили на видео ЦОС ФСБ.

« "Был рой дронов. Предполагалась масштабная операция..." - сообщил сотрудник профильной лаборатории на видео от ЦОС ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что ее сотрудники установили гражданина РФ, которого украинские спецслужбы планировали использовать для атаки по инфраструктуре российского аэродрома. С помощью него противник рассчитывал задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, где боевая нагрузка каждого составляет свыше одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

На видео от ЦОС ФСБ также показан процесс разбора FPV-дронов.