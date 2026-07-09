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Эксперт рассказал, как отличить настоящий госсервис от фейкового бота - РИА Новости, 09.07.2026
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13:04 09.07.2026
Эксперт рассказал, как отличить настоящий госсервис от фейкового бота

Зыкин: мошенники создают фальшивые боты и требуют оплату внутри мессенджеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают фальшивые боты, имитирующие государственные сервисы, и требуют оплату внутри мессенджеров.
  • Настоящие госорганы принимают платежи только через свои сайты и государственные системы, а ссылку на официальный бот нужно брать исключительно с сайта ведомства.
  • Отличить официальный бот от фейка можно по нескольким признакам: дате создания и истории публикаций, числу подписчиков, наличию живых комментариев, официальной отметке верификации и точному названию.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мошенники создают фальшивые боты, имитирующие государственные сервисы, и требуют оплату внутри мессенджеров, тогда как настоящие организации так не делают, сообщил специалист по защите данных в интернете Валерий Зыкин.
"Отличить официальный бот от фейка можно, если знать простое правило: настоящие госорганы не принимают оплату внутри мессенджера и не просят код из СМС, номер карты, CVV или пароль", - сказал Зыкин РИАМО.
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По словам эксперта, фейковые боты копируют логотипы, стиль общения и создают иллюзию официального сервиса, а затем просят оплатить услугу или ввести данные карты. Благодаря автоматизации мошенники могут обрабатывать тысячи жертв одновременно, что делает такие схемы массовыми и дешевыми, подчеркнул Зыкин.
При этом настоящие госорганы принимают платежи только через свои сайты и государственные системы, а ссылку на официальный бот нужно брать исключительно с сайта ведомства, предупредил эксперт.
"Проверить канал или бота на адекватность помогает несколько признаков. Смотрите на дату создания и историю публикаций: свежий канал без прошлого - тревожный сигнал. Проверяйте число подписчиков и живые ли комментарии, ищите официальную отметку верификации, сверяйте название по буквам, ведь мошенники подменяют символы", - отметил Зыкин.
Он также предупредил, что спешка, давление, сокращенные ссылки и обещания "быстро и дешево" почти всегда указывают на обман, а ссылку на официальный бот нужно брать исключительно с сайта ведомства. Если деньги уже переведены, Зыкин советует немедленно заблокировать карту, сделать скриншоты и подать заявление в полицию.
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