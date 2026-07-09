В Минздраве назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоупотребление алкоголем может сократить продолжительность жизни на 5–6 лет, а отказ от него способен увеличить жизнь на столько же.

Низкая физическая активность, нерациональное питание и ожирение также негативно влияют на продолжительность жизни.

Курение, включая вейпы, представляет серьезную опасность для здоровья из-за быстрого привыкания и поражения легких.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, нерациональное питание, курение, дефицит овощей и фруктов влияют на продолжительность жизни, сообщила заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Котова.

"Первое - это злоупотребление алкоголем. Доказано, на 5-6 лет у мужчин и женщин, у мужчин больше, у женщин - чуть меньше, сокращает продолжительность жизни. И наоборот, если отказаться от употребления алкоголя, жизнь человека возможно увеличить на 5-6 лет", - сказала Котова в ходе сессии форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" .

Она добавила, что также на продолжительность жизни влияют низкая физическая активность и нерациональное питание.

"Все это предикторы ожирения, которое само по себе несет бремя от других возможных осложнений", - сказала Котова.

По словам замминистра, у детей родителей с ожирением вероятность его наследования в четыре раза выше. Это зависит и от наследственных привычек, и от пищевых.

"Курение, вот говорили, сигареты, папиросы, вейпы. Это не то, что не менее опасно, а именно более опасно. Это просто огромный вред ввиду того, что эта дисперсия, которая подогреваемая, - гораздо быстрее наступает привыкание, поражение легких", - добавила замминистра.

Она отметила, что в России снижается число курящих, но опросы показывают, что дебют употребления происходит в школе, в детском возрасте.

"Когда мы говорим про питание, это не просто избыток по калоражу, нерациональное питание - это все-таки дефицит овощей и фруктов, избыток сахара, легкоусваиваемых углеводов", - заключила Котова.