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В Минздраве назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни - РИА Новости, 09.07.2026
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11:47 09.07.2026 (обновлено: 14:48 09.07.2026)
В Минздраве назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни

Замглавы Минздрава Котова назвала 5 сокращающих продолжительность жизни факторов

© РИА Новости / Владимир СергеевПрохожие
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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоупотребление алкоголем может сократить продолжительность жизни на 5–6 лет, а отказ от него способен увеличить жизнь на столько же.
  • Низкая физическая активность, нерациональное питание и ожирение также негативно влияют на продолжительность жизни.
  • Курение, включая вейпы, представляет серьезную опасность для здоровья из-за быстрого привыкания и поражения легких.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, нерациональное питание, курение, дефицит овощей и фруктов влияют на продолжительность жизни, сообщила заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Котова.
"Первое - это злоупотребление алкоголем. Доказано, на 5-6 лет у мужчин и женщин, у мужчин больше, у женщин - чуть меньше, сокращает продолжительность жизни. И наоборот, если отказаться от употребления алкоголя, жизнь человека возможно увеличить на 5-6 лет", - сказала Котова в ходе сессии форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" .
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Она добавила, что также на продолжительность жизни влияют низкая физическая активность и нерациональное питание.
"Все это предикторы ожирения, которое само по себе несет бремя от других возможных осложнений", - сказала Котова.
По словам замминистра, у детей родителей с ожирением вероятность его наследования в четыре раза выше. Это зависит и от наследственных привычек, и от пищевых.
"Курение, вот говорили, сигареты, папиросы, вейпы. Это не то, что не менее опасно, а именно более опасно. Это просто огромный вред ввиду того, что эта дисперсия, которая подогреваемая, - гораздо быстрее наступает привыкание, поражение легких", - добавила замминистра.
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Она отметила, что в России снижается число курящих, но опросы показывают, что дебют употребления происходит в школе, в детском возрасте.
"Когда мы говорим про питание, это не просто избыток по калоражу, нерациональное питание - это все-таки дефицит овощей и фруктов, избыток сахара, легкоусваиваемых углеводов", - заключила Котова.
Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит в Москве 9-10 июля.
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