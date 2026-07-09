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Минск и Москва представили ООН доклад о нарушениях прав человека на Западе - РИА Новости, 09.07.2026
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23:39 09.07.2026 (обновлено: 23:40 09.07.2026)
Минск и Москва представили ООН доклад о нарушениях прав человека на Западе

В Женеве представили доклад о нарушениях прав человека в западных странах

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Отделении ООН в Женеве представлен совместный белорусско-российский доклад о нарушениях прав человека в западных странах.
  • Доклад представили начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Ирина Величко и директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
  • Доклад вызвал большой интерес и заинтересованный обмен мнениями на женевской площадке, специализирующейся на правах человека.
МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Совместный белорусско-российский доклад о нарушениях прав человека в западных странах представлен в Отделении ООН в Женеве, сообщило постоянное представительство Белоруссии при отделении.
"В Отделении ООН в Женеве состоялось специальное мероприятие "Универсальность и неделимость прав человека для всех", организованное постоянными представительствами Беларуси и России, для обсуждения совместного белорусско-российского доклада о нарушениях прав человека в отдельных странах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постоянного представительства Белоруссии при отделении ООН в Женеве.
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Отмечается, что доклад представили начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Ирина Величко и директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
В сообщении говорится, что Величко подчеркнула нацеленность доклада на обеспечение универсальности и справедливого баланса в рассмотрении прав человека во всех странах мира и его полезность для правозащитных органов ООН, большинство из которых работают в Женеве, а также для государств и других заинтересованных в повышении качества диалога по правам человека.
"Доклад вызвал большой интерес на специализирующейся на правах человека женевской площадке", - подчеркивается в сообщении.
Там говорится, что состоялся заинтересованный обмен мнениями между докладчиками, представителями дипломатического корпуса, экспертного сообщества и неправительственных организаций в отношении наилучшего использования представленных материалов для улучшения взаимодействия по правам человека в многосторонних и двусторонних форматах сотрудничества.
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