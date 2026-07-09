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Ученые раскрыли, сколько человек стали жертвами аномальной жары в Германии - РИА Новости, 09.07.2026
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17:29 09.07.2026
Ученые раскрыли, сколько человек стали жертвами аномальной жары в Германии

Аномальная жара в июне стала косвенной причиной смерти 5 тыс человек в Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziЖара в Берлине
Жара в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Жара в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара в июне стала косвенной причиной смерти более 5 тысяч человек в Германии, по данным Института Роберта Коха.
  • Избыточная смертность в Германии 22–28 июня составила около 6,8 тысячи случаев, по оценкам Федерального статистического ведомства.
  • Пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются особому риску во время жары.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аномальная жара в июне стала косвенной причиной смерти более 5 тысяч человек в Германии, к такому выводу пришел Институт Роберта Коха, который подчиняется минздраву ФРГ.
"Разработанная Институтом Роберта Коха модель оценки воздействия жары показывает, что этот жаркий период стал причиной около 5,1 тысячи смертей в Германии", - сообщается в пресс-релизе института.
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Масштаб смертности от жары определяется с помощью статистических методов путем сравнения количества смертей в летние недели с периодами сильной жары и без нее. При этом отмечается, что последствия экстремальной жары могут быть даже более масштабными, чем расчетные данные этой модели. По оценкам Федерального статистического ведомства Германии, избыточная смертность 22-28 июня составила около 6,8 тысячи случаев.
Особому риску во время жары подвержены пожилые люди, а также имеющие сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые или заболевания дыхательных путей, а также неврологические расстройства, например, деменция. Непосредственно жара редко является причиной смерти, летальный исход наступает из-за сочетания нескольких факторов.
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В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Как объяснил РИА Новости эксперт по климату Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Петер Сигмунд, волна аномальной жары в странах Европы была вызвана сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления.
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