Ученые раскрыли, сколько человек стали жертвами аномальной жары в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Аномальная жара в июне стала косвенной причиной смерти более 5 тысяч человек в Германии, по данным Института Роберта Коха.

Избыточная смертность в Германии 22–28 июня составила около 6,8 тысячи случаев, по оценкам Федерального статистического ведомства.

Пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями подвергаются особому риску во время жары.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аномальная жара в июне стала косвенной причиной смерти более 5 тысяч человек в Германии, к такому выводу пришел Аномальная жара в июне стала косвенной причиной смерти более 5 тысяч человек в Германии, к такому выводу пришел Институт Роберта Коха , который подчиняется минздраву ФРГ.

"Разработанная Институтом Роберта Коха модель оценки воздействия жары показывает, что этот жаркий период стал причиной около 5,1 тысячи смертей в Германии", - сообщается в пресс-релизе института.

Масштаб смертности от жары определяется с помощью статистических методов путем сравнения количества смертей в летние недели с периодами сильной жары и без нее. При этом отмечается, что последствия экстремальной жары могут быть даже более масштабными, чем расчетные данные этой модели. По оценкам Федерального статистического ведомства Германии , избыточная смертность 22-28 июня составила около 6,8 тысячи случаев.

Особому риску во время жары подвержены пожилые люди, а также имеющие сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые или заболевания дыхательных путей, а также неврологические расстройства, например, деменция. Непосредственно жара редко является причиной смерти, летальный исход наступает из-за сочетания нескольких факторов.

Новостной портал rbb24 28 июня сообщил со ссылкой на пожарно-спасательную службу немецкой столицы, что жители Берлина около 1,5 тысяч раз за один день вызывали спасателей фоне рекордной жары.