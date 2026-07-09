В Испании женщина из России умерла от теплового удара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уроженка России, проживавшая в Севилье, умерла от теплового удара.
- Женщине было 59 лет, она проживала в Севилье с 2014 года, у нее не было заболеваний или иных факторов, которые в Андалусии относят к особым группам риска при воздействии высоких температур.
МАДРИД, 9 июл - РИА Новости. Уроженка России, проживавшая в Севилье, умерла от теплового удара после длительного пребывания на улице, сообщило региональное управление здравоохранения южного автономного сообщества Андалусия.
По их данным, причина, по которой женщина долго находилась на улице в условиях жары, пока неизвестна. При этом у нее не было выявлено заболеваний или иных факторов, которые в Андалусии относят к особым группам риска при воздействии высоких температур.
С начала сезона жары в Андалусии зарегистрировано 1 081 обращение за медицинской помощью из-за недомоганий, связанных с жарой. Смерть женщины стала четвертым летальным случаем от теплового удара в Андалусии с начала сезона высоких температур и третьим в провинции Севилья.
По данным системы мониторинга ежедневной смертности (MoMo), с начала сезона в Андалусии с воздействием жары могут быть связаны случаи 171 смерти, в целом по Испании - 1 556. При этом уточняется, что эти данные не означают смерть именно от теплового удара и в основном касаются людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями.