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В Испании женщина из России умерла от теплового удара - РИА Новости, 09.07.2026
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16:03 09.07.2026 (обновлено: 16:10 09.07.2026)
В Испании женщина из России умерла от теплового удара

В Севилье женщина из России умерла от теплового удара

© AP Photo / Manu FernandezПара укрывается под зонтом во время жары в Испании
Пара укрывается под зонтом во время жары в Испании - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
Пара укрывается под зонтом во время жары в Испании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженка России, проживавшая в Севилье, умерла от теплового удара.
  • Женщине было 59 лет, она проживала в Севилье с 2014 года, у нее не было заболеваний или иных факторов, которые в Андалусии относят к особым группам риска при воздействии высоких температур.
МАДРИД, 9 июл - РИА Новости. Уроженка России, проживавшая в Севилье, умерла от теплового удара после длительного пребывания на улице, сообщило региональное управление здравоохранения южного автономного сообщества Андалусия.
"Речь идет о женщине 59-ти лет, родившейся в России и проживавшей в Севилье с 2014 года, которая умерла после длительного воздействия высоких температур на улице", - говорится в сообщении властей испанского региона.
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По их данным, причина, по которой женщина долго находилась на улице в условиях жары, пока неизвестна. При этом у нее не было выявлено заболеваний или иных факторов, которые в Андалусии относят к особым группам риска при воздействии высоких температур.
С начала сезона жары в Андалусии зарегистрировано 1 081 обращение за медицинской помощью из-за недомоганий, связанных с жарой. Смерть женщины стала четвертым летальным случаем от теплового удара в Андалусии с начала сезона высоких температур и третьим в провинции Севилья.
По данным системы мониторинга ежедневной смертности (MoMo), с начала сезона в Андалусии с воздействием жары могут быть связаны случаи 171 смерти, в целом по Испании - 1 556. При этом уточняется, что эти данные не означают смерть именно от теплового удара и в основном касаются людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями.
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