В Испании женщина из России умерла от теплового удара

Краткий пересказ от РИА ИИ Уроженка России, проживавшая в Севилье, умерла от теплового удара.

Женщине было 59 лет, она проживала в Севилье с 2014 года, у нее не было заболеваний или иных факторов, которые в Андалусии относят к особым группам риска при воздействии высоких температур.

МАДРИД, 9 июл - РИА Новости. Уроженка России, проживавшая в Севилье, умерла от теплового удара после длительного пребывания на улице, сообщило Уроженка России, проживавшая в Севилье, умерла от теплового удара после длительного пребывания на улице, сообщило региональное управление здравоохранения южного автономного сообщества Андалусия.

"Речь идет о женщине 59-ти лет, родившейся в России и проживавшей в Севилье с 2014 года, которая умерла после длительного воздействия высоких температур на улице", - говорится в сообщении властей испанского региона.

По их данным, причина, по которой женщина долго находилась на улице в условиях жары, пока неизвестна. При этом у нее не было выявлено заболеваний или иных факторов, которые в Андалусии относят к особым группам риска при воздействии высоких температур.

С начала сезона жары в Андалусии зарегистрировано 1 081 обращение за медицинской помощью из-за недомоганий, связанных с жарой. Смерть женщины стала четвертым летальным случаем от теплового удара в Андалусии с начала сезона высоких температур и третьим в провинции Севилья.