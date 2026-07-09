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Зеленский заявил, что Украина получит от США ракеты для Patriot - РИА Новости, 09.07.2026
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22:29 09.07.2026
Зеленский заявил, что Украина получит от США ракеты для Patriot

Зеленский: Украина получит от США ракеты к ЗРК Patriot в ближайшие дни

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты модификации PAC-3 для систем Patriot.
  • Зеленский утверждает, что вопрос производства систем ПВО Patriot на Украине решен политически с президентом США Дональдом Трампом.
  • Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты к Patriot.
"Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит новый пакет помощи от Соединенных Штатов, который будет включать дополнительные ракеты (модификации - ред.) PAC-3 для систем Patriot", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Общественное".
Зеленский также утверждает, что вопрос производства систем ПВО Patriot на Украине "решен политически" с президентом США Дональдом Трампом.
В среду Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЯпонияВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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