Зеленский заявил, что Украина получит от США ракеты для Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты модификации PAC-3 для систем Patriot.
- Зеленский утверждает, что вопрос производства систем ПВО Patriot на Украине решен политически с президентом США Дональдом Трампом.
- Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты к Patriot.
Зеленский также утверждает, что вопрос производства систем ПВО Patriot на Украине "решен политически" с президентом США Дональдом Трампом.
В среду Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.