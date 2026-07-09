Зеленский заявил, что Украина получит от США ракеты для Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты модификации PAC-3 для систем Patriot.

Зеленский утверждает, что вопрос производства систем ПВО Patriot на Украине решен политически с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что в ближайшие дни Украина получит от США ракеты к Patriot.

Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит новый пакет помощи от Соединенных Штатов, который будет включать дополнительные ракеты (модификации - ред.) PAC-3 для систем Patriot", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Общественное".

Зеленский также утверждает, что вопрос производства систем ПВО Patriot на Украине "решен политически" с президентом США Дональдом Трампом.

В среду Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.