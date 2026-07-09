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Запад превратил Украину в плацдарм для войны с Россией, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 09.07.2026
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19:16 09.07.2026
Запад превратил Украину в плацдарм для войны с Россией, заявила Евстигнеева

Евстигнеева: Запад превратил Украину в плацдарм для войны с Россией

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ООН, 9 июл - РИА Новости. Запад превратил Украину в плацдарм для войны с Россией, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Запад не был сторонним наблюдателем разворачивавшихся трагических событий. Напротив, именно он все эти годы вскармливал киевский режим, под прикрытием Минских соглашений накачивал Украину оружием и в итоге превратил ее в плацдарм для войны с Россией", - заявила Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Евстигнеева добавила, что специальная военная операция стала ответом на милитаризацию Украины, террор против жителей Донбасса и угрозу безопасности России.
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