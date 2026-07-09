На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с энергетикой в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС работает в штатном режиме, собственные нужды станции обеспечены за счет линии "Ферросплавная-1".
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с энергетикой в Запорожской области не сказалась на работе ЗАЭС, станция обеспечена за счет линии "Ферросплавная-1", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Губернатор Запорожской области отметил, что значительную часть региона затронули аварийные отключения электроснабжения. Причиной стали атаки ВСУ по объектам энергетики.
"Станция работает в штатном режиме. Обесточивание области не сказалось на работе ЗАЭС. Собственные нужды станции обеспечены за счет линии "Ферросплавная-1". Безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме", - сказал Яшина.