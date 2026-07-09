На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с энергетикой в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Ситуация с энергетикой в Запорожской области не сказалась на работе ЗАЭС, станция обеспечена за счет линии "Ферросплавная-1", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.