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Путин дал поручения по популяризации русского языка в детских лагерях - РИА Новости, 09.07.2026
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13:17 09.07.2026 (обновлено: 15:15 09.07.2026)
Путин дал поручения по популяризации русского языка в детских лагерях

Путин поручил организовать смены по популяризации русского языка в лагерях

© РИА Новости / Виталий Тимкив Вожатая в детском лагере
 Вожатая в детском лагере - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Вожатая в детском лагере. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения проработать организацию смен по популяризации русского языка и литературы в детских лагерях.
  • Предложения по включению профильных смен в программы федеральных организаций отдыха детей необходимо подготовить и представить до 1 декабря, ответственным назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения проработать организацию смен по популяризации русского языка и литературы в детских лагерях, сообщил Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку.
"Минпросвещения России подготовить при участии Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и представить предложения о включении профильных смен, направленных на популяризацию русского языка и литературы на русском языке, в программы федеральных организаций отдыха детей и их оздоровления", - говорится в сообщении Кремля.
Соответствующие предложения необходимо подготовить и представить до 1 декабря, ответственным назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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