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Путин поручил принять меры по поддержке развития русского жестового языка - РИА Новости, 09.07.2026
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12:42 09.07.2026 (обновлено: 13:19 09.07.2026)

Путин поручил принять меры по поддержке развития русского жестового языка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.
  • Доклад о принятых мерах должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственные — председатель правительства РФ Михаил Мишустин и советник президента Елена Ямпольская.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка, сообщила пресс-служба Кремля.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.
«

"Правительству Российской Федерации... при участии Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" принять дополнительные меры, направленные на поддержку развития русского жестового языка", - говорится в документе.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Советник президента РФ Елена Ямпольская.
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