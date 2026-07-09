Путин поручил принять меры по поддержке развития русского жестового языка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.
- Доклад о принятых мерах должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственные — председатель правительства РФ Михаил Мишустин и советник президента Елена Ямпольская.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка, сообщила пресс-служба Кремля.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.
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"Правительству Российской Федерации... при участии Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" принять дополнительные меры, направленные на поддержку развития русского жестового языка", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Советник президента РФ Елена Ямпольская.