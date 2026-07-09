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Сербия и Россия будут препятствовать ревизии истории, заявил Вучич - РИА Новости, 09.07.2026
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13:22 09.07.2026
Сербия и Россия будут препятствовать ревизии истории, заявил Вучич

Вучич: Сербия и Россия будут препятствовать ревизии истории Второй мировой войны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Вучич заявил, что Сербия и Россия будут препятствовать ревизии истории Второй мировой войны.
  • В ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере экономики.
БЕЛГРАД, 9 июл - РИА Новости. Сербия и РФ будут препятствовать ревизии истории Второй мировой войны, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства в четверг принял посла РФ Александра Боцан-Харченко.
"Особое внимание мы уделили всем ключевым аспектам двустороннего сотрудничества, особенно в сфере экономики. Также Сербия и РФ будут защищать наследие Великой Победы во Второй мировой войне и противостоять всем попыткам ревизии исторических фактов", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА*, запрещенной в РФ как экстремистской).
Президент Сербии отметил, что разговор с послом России был очень хорошим, они обсудили отношения двух стран, региональные и глобальные вопросы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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