Сербия и Россия будут препятствовать ревизии истории, заявил Вучич

"Особое внимание мы уделили всем ключевым аспектам двустороннего сотрудничества, особенно в сфере экономики. Также Сербия и РФ будут защищать наследие Великой Победы во Второй мировой войне и противостоять всем попыткам ревизии исторических фактов", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть принадлежит МЕТА*, запрещенной в РФ как экстремистской).