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В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 09.07.2026
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20:57 09.07.2026
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два мирных жителя.
  • Один мужчина получил слепое осколочное ранение лица, второй — осколочные ранения спины.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Валуйском округе между селами Колыхалино и Шелаево при атаке дрона ВСУ пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе уточнили, что один мужчина получил слепое осколочное ранение лица, второй — осколочные ранения спины. Бригады СМП транспортируют раненых в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.
На месте атаки повреждены три транспортных средства.
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