В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

В оперштабе уточнили, что один мужчина получил слепое осколочное ранение лица, второй — осколочные ранения спины. Бригады СМП транспортируют раненых в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.