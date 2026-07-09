В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два мирных жителя.
- Один мужчина получил слепое осколочное ранение лица, второй — осколочные ранения спины.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
В оперштабе уточнили, что один мужчина получил слепое осколочное ранение лица, второй — осколочные ранения спины. Бригады СМП транспортируют раненых в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.
На месте атаки повреждены три транспортных средства.
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