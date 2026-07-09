Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харьковской области ликвидирован начальник связи пограничного подразделения «Шквал» ВСУ — старший лейтенант Михаил Кулич.
- Старший лейтенант Михаил Кулич прославился установкой систем видеонаблюдения на западных границах Украины для отлова уклонистов.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Харьковской области ликвидирован начальник связи пограничного подразделения "Шквал" ВСУ - старший лейтенант Михаил Кулич, который прославился установкой систем видеонаблюдения на западных границах Украины для отлова уклонистов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В населенном пункте Колодезное в Харьковской области ликвидирован начальник связи 7-го отряда пограничной комендатуры ВСУ "Шквал" - старший лейтенант Михаил Викторович Кулич (22.11.1987 г. р.)... который ранее устанавливал систему видеонаблюдения на западных границах Украины для отлова дезертиров и уклонистов", - рассказали силовики.