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В Харьковской области ликвидировали начальника связи погранотряда ВСУ - РИА Новости, 09.07.2026
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19:21 09.07.2026
В Харьковской области ликвидировали начальника связи погранотряда ВСУ

В Харьковской области ликвидирован начальник связи погранотряда «Шквал»

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харьковской области ликвидирован начальник связи пограничного подразделения «Шквал» ВСУ — старший лейтенант Михаил Кулич.
  • Старший лейтенант Михаил Кулич прославился установкой систем видеонаблюдения на западных границах Украины для отлова уклонистов.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Харьковской области ликвидирован начальник связи пограничного подразделения "Шквал" ВСУ - старший лейтенант Михаил Кулич, который прославился установкой систем видеонаблюдения на западных границах Украины для отлова уклонистов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В населенном пункте Колодезное в Харьковской области ликвидирован начальник связи 7-го отряда пограничной комендатуры ВСУ "Шквал" - старший лейтенант Михаил Викторович Кулич (22.11.1987 г. р.)... который ранее устанавливал систему видеонаблюдения на западных границах Украины для отлова дезертиров и уклонистов", - рассказали силовики.
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