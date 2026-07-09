В Харьковской области ликвидировали начальника связи погранотряда ВСУ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Харьковской области ликвидирован начальник связи пограничного подразделения "Шквал" ВСУ - старший лейтенант Михаил Кулич, который прославился установкой систем видеонаблюдения на западных границах Украины для отлова уклонистов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.