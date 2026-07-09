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В Эстонии признали, что ЕС откажет военнообязанным украинцам в убежище - РИА Новости, 09.07.2026
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18:20 09.07.2026
В Эстонии признали, что ЕС откажет военнообязанным украинцам в убежище

Таро: украинцам намерены отказывать в убежище в ЕС из-за нехватки людей в ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз намерен отказать военнообязанным украинцам в предоставлении убежища, поскольку Киеву не хватает людей на фронте.
  • Нововведение коснется только вновь прибывающих в ЕС мужчин призывного возраста, текущий статус уже находящихся в союзе не будет изменен.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро признал, что Евросоюз намерен отказать военнообязанным украинцам в предоставлении убежища, поскольку Киеву не хватает людей на фронте.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что ЕК хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него военнообязанных. По его словам, тех мужчин призывного возраста, кто уже находится в ЕС, лишать текущего статуса не будут - нововведение коснется только вновь прибывающих.
"Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы", - приводит слова Таро портал Delfi.
Как отмечает Delfi, сейчас временную защиту в Европейском союзе получают около 4,4 миллиона украинцев.
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