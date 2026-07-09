В Эстонии признали, что ЕС откажет военнообязанным украинцам в убежище

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз намерен отказать военнообязанным украинцам в предоставлении убежища, поскольку Киеву не хватает людей на фронте.

Нововведение коснется только вновь прибывающих в ЕС мужчин призывного возраста, текущий статус уже находящихся в союзе не будет изменен.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро признал, что Евросоюз намерен отказать военнообязанным украинцам в предоставлении убежища, поскольку Киеву не хватает людей на фронте.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что ЕК хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него военнообязанных. По его словам, тех мужчин призывного возраста, кто уже находится в ЕС , лишать текущего статуса не будут - нововведение коснется только вновь прибывающих.

"Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы", - приводит слова Таро портал Delfi.