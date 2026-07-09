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Украинские дроны нанесли серию ударов по Белгородской области - РИА Новости, 09.07.2026
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17:39 09.07.2026
Украинские дроны нанесли серию ударов по Белгородской области

ВСУ атаковали Шебекинский округ Белгородской области, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дронов ВСУ в Щебекино
Последствия атаки дронов ВСУ в Щебекино - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дронов ВСУ в Щебекино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские дроны нанесли серию ударов по Шебекинскому округу.
  • Повреждены 16 транспортных средств, несколько частных домов и предприятий.
  • По предварительным данным, пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские дроны нанесли серию ударов по Шебекинскому округу, повредив 16 транспортных средств, несколько частных домов и предприятий, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"Под атаками со стороны ВСУ Шебекинский округ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон взорвался на предприятии — различные повреждения зафиксированы у двух легковых автомобилей и трех автобусов. Второй беспилотник сдетонировал во дворе частного дома... Третий дрон ударил по парковке — повреждены остекление административного здания, кузова и стекла шести транспортных средств. Еще один автомобиль полностью уничтожен", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе уточнили, что в селе Белянка от ударов пострадали фасад здания местного предприятия и три грузовых автомобиля. В Козьмодемьяновке FPV-дрон повредил легковушку. Кроме того, в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
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