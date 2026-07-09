Украинские дроны нанесли серию ударов по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские дроны нанесли серию ударов по Шебекинскому округу, повредив 16 транспортных средств, несколько частных домов и предприятий, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили в оперштабе Белгородской области.

В оперштабе уточнили, что в селе Белянка от ударов пострадали фасад здания местного предприятия и три грузовых автомобиля. В Козьмодемьяновке FPV-дрон повредил легковушку. Кроме того, в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом.