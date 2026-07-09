Украинские дроны нанесли серию ударов по Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские дроны нанесли серию ударов по Шебекинскому округу.
- Повреждены 16 транспортных средств, несколько частных домов и предприятий.
- По предварительным данным, пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские дроны нанесли серию ударов по Шебекинскому округу, повредив 16 транспортных средств, несколько частных домов и предприятий, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили в оперштабе Белгородской области.
"Под атаками со стороны ВСУ Шебекинский округ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон взорвался на предприятии — различные повреждения зафиксированы у двух легковых автомобилей и трех автобусов. Второй беспилотник сдетонировал во дворе частного дома... Третий дрон ударил по парковке — повреждены остекление административного здания, кузова и стекла шести транспортных средств. Еще один автомобиль полностью уничтожен", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе уточнили, что в селе Белянка от ударов пострадали фасад здания местного предприятия и три грузовых автомобиля. В Козьмодемьяновке FPV-дрон повредил легковушку. Кроме того, в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом.