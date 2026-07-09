ВСУ с дрона начали транслировать угрозы в адрес жителей Энергодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. ВСУ дроном с колонкой начали транслировать угрозы в адрес жителей города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.

Кроме того, по его словам, противник продолжает распространять фейки об эвакуации, пытаясь запугать местное население и посеять панику.