ВСУ с дрона начали транслировать угрозы в адрес жителей Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ использовали дрон с колонкой для трансляции угроз в адрес жителей Энергодара.
- ВСУ неоднократно распространяли фейки о готовящейся эвакуации из города, оказывая психологическое давление на местных жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. ВСУ дроном с колонкой начали транслировать угрозы в адрес жителей города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
Ранее ВСУ неоднократно использовали дроны, распространяя фейки якобы о готовящейся эвакуации с города.
"ВСУ продолжают оказывать психологическое давление на жителей Энергодара. В этот раз ночью они также транслировали различные угрозы", - сказал Пухов.
Кроме того, по его словам, противник продолжает распространять фейки об эвакуации, пытаясь запугать местное население и посеять панику.