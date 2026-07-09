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ВСУ с дрона начали транслировать угрозы в адрес жителей Энергодара - РИА Новости, 09.07.2026
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14:55 09.07.2026 (обновлено: 15:57 09.07.2026)
ВСУ с дрона начали транслировать угрозы в адрес жителей Энергодара

ВСУ дроном с колонкой начали транслировать угрозы в адрес жителей Энергодара

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ использовали дрон с колонкой для трансляции угроз в адрес жителей Энергодара.
  • ВСУ неоднократно распространяли фейки о готовящейся эвакуации из города, оказывая психологическое давление на местных жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. ВСУ дроном с колонкой начали транслировать угрозы в адрес жителей города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
Ранее ВСУ неоднократно использовали дроны, распространяя фейки якобы о готовящейся эвакуации с города.
"ВСУ продолжают оказывать психологическое давление на жителей Энергодара. В этот раз ночью они также транслировали различные угрозы", - сказал Пухов.
Кроме того, по его словам, противник продолжает распространять фейки об эвакуации, пытаясь запугать местное население и посеять панику.
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