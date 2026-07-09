ВСУ атаковали дронами четыре муниципалитета в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские БПЛА нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, однако зафиксированы разрушения гражданской и промышленной инфраструктуры, сообщили в оперштабе региона.

Кроме того, добавили в оперштабе, в поселке Красная Яруга дрон разбил стекла и повредил кузов грузового автомобиля, а в Валуйском округе у села Двулучное атаке подверглась "Газель".