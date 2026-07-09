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ВСУ атаковали дронами четыре муниципалитета в Белгородской области - РИА Новости, 09.07.2026
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13:49 09.07.2026

ВСУ атаковали дронами четыре муниципалитета в Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области.
  • Повреждена гражданская и промышленная инфраструктура, пострадавших нет.
  • В разных населенных пунктах повреждены частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры и предприятия.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские БПЛА нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, однако зафиксированы разрушения гражданской и промышленной инфраструктуры, сообщили в оперштабе региона.
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"Четыре муниципалитета под ударами ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка FPV-дрон взорвался во дворе частного дома... В селе Красный Октябрь при ударе дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В селе Ясные Зори от атаки дрона поврежден фасад гаража на территории домовладения. В селе Варваровка FPV-дрон нанес удар по машине", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в Шебекинском округе атаки затронули пять населенных пунктов: в Новой Таволжанке поврежден автомобиль, в Графовке — объект инфраструктуры, в Шебекино один дрон сдетонировал на предприятии, второй ударил по частному дому, в Ржевке беспилотник выбил окна склада, повредил легковушку и сжег грузовик, в Белянке после взрыва дрона загорелся грузовик.
Кроме того, добавили в оперштабе, в поселке Красная Яруга дрон разбил стекла и повредил кузов грузового автомобиля, а в Валуйском округе у села Двулучное атаке подверглась "Газель".
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