ВСУ атаковали дронами четыре муниципалитета в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области.
- Повреждена гражданская и промышленная инфраструктура, пострадавших нет.
- В разных населенных пунктах повреждены частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры и предприятия.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские БПЛА нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, однако зафиксированы разрушения гражданской и промышленной инфраструктуры, сообщили в оперштабе региона.
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"Четыре муниципалитета под ударами ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка FPV-дрон взорвался во дворе частного дома... В селе Красный Октябрь при ударе дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В селе Ясные Зори от атаки дрона поврежден фасад гаража на территории домовладения. В селе Варваровка FPV-дрон нанес удар по машине", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в Шебекинском округе атаки затронули пять населенных пунктов: в Новой Таволжанке поврежден автомобиль, в Графовке — объект инфраструктуры, в Шебекино один дрон сдетонировал на предприятии, второй ударил по частному дому, в Ржевке беспилотник выбил окна склада, повредил легковушку и сжег грузовик, в Белянке после взрыва дрона загорелся грузовик.
Кроме того, добавили в оперштабе, в поселке Красная Яруга дрон разбил стекла и повредил кузов грузового автомобиля, а в Валуйском округе у села Двулучное атаке подверглась "Газель".