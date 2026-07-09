Жителя Калининградской области будут судить за финансирование ВСУ

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"Прокурор Калининградской области Максим Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Гурьевского района. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении областной прокуратуры на платформе "Макс".