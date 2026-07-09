Жителя Калининградской области будут судить за финансирование ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя Гурьевского района за госизмену.
- Обвиняемый в феврале 2024 года перевел около 288 тысяч рублей на банковский счет, используемый для финансирования ВСУ.
КАЛИНИНГРАД, 9 июл – РИА Новости. Жителя Калининградской области будут судить за госизмену за финансирование ВСУ, прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый в целях оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины осуществил перевод денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной 288 тысячам рублей, на банковский счет, используемый для финансирования ВСУ в деятельности против безопасности Российской Федерации.
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"Прокурор Калининградской области Максим Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Гурьевского района. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении областной прокуратуры на платформе "Макс".
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