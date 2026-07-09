Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики принуждают студентов Шосткинского высшего профессионального училища заниматься ремонтом автотранспорта ВСУ.
- Цеха по ремонту автотранспорта ВСУ развернули на базе училища в Шостке.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские боевики принуждают студентов колледжа заниматься ремонтом автотранспорта ВСУ в населенном пункте Шостка в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"ВСУ в принудительном порядке привлекают студентов Шосткинского высшего профессионального училища к работам по восстановлению автомобилей ВСУ", - рассказали силовики.
Собеседник отметил, что украинское командование развернуло цеха по ремонту автотранспорта ВСУ на базе Шосткинского высшего профессионального училища.
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22 июня 2022, 17:18