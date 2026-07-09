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Омбудсмен назвал удар ВСУ по больнице в Херсонской области преступлением - РИА Новости, 09.07.2026
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Омбудсмен назвал удар ВСУ по больнице в Херсонской области преступлением

Георгиев назвал удар ВСУ по больнице в Херсонской области военным преступлением

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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев заявил, что международное гуманитарное право гарантирует защиту медицинских формирований.
  • Он заявил, что удар ВСУ по Ивановской больнице в Херсонской области, в результате которого погиб сотрудник больницы, является военным преступлением.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Удар ВСУ по Ивановской больнице в Херсонской области, в результате которого погиб сотрудник больницы, является военным преступлением, которому нет срока давности, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
Сотрудник Ивановской больницы в Херсонской области погиб в результате атаки украинского БПЛА, удар пришелся по станции скорой помощи, сообщил накануне глава региона Владимир Сальдо.
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"Международное гуманитарное право гарантирует защиту медицинских формирований и санитарно-транспортных средств - это четко прописано в протоколах Женевской конвенции. Но для киевского режима и тех, кто его покрывает, эти правила не существуют. Удары киевского режима по больницам, скорым и медикам - это военное преступление, которому нет срока давности", - сказал РИА Новости Георгиев.
Преступники, терроризирующие херсонских медиков и мирных жителей, обязательно понесут наказание, выразил уверенность уполномоченный.
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