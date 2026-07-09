Омбудсмен назвал удар ВСУ по больнице в Херсонской области преступлением

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Удар ВСУ по Ивановской больнице в Херсонской области, в результате которого погиб сотрудник больницы, является военным преступлением, которому нет срока давности, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

"Международное гуманитарное право гарантирует защиту медицинских формирований и санитарно-транспортных средств - это четко прописано в протоколах Женевской конвенции. Но для киевского режима и тех, кто его покрывает, эти правила не существуют. Удары киевского режима по больницам, скорым и медикам - это военное преступление, которому нет срока давности", - сказал РИА Новости Георгиев.