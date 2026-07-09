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Путин проведет встречу с главой ТПП Катыриным - РИА Новости, 09.07.2026
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12:32 09.07.2026 (обновлено: 12:33 09.07.2026)
Путин проведет встречу с главой ТПП Катыриным

Путин в четверг проведет встречу с главой ТПП Катыриным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретится с главой торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.
  • Дмитрий Песков назвал торгово-промышленную палату России важной организацией для делового сообщества.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня... (с докладом у Путина - ред.) будет президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин", - сказал Песков журналистам.
Он назвал торгово-промышленную палату России важной организацией, выполняющей значимые функции для делового сообщества, конкретных фирм и компаний в разных секторах.
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