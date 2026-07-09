Путин проведет встречу с главой ТПП Катыриным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретится с главой торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.
- Дмитрий Песков назвал торгово-промышленную палату России важной организацией для делового сообщества.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он назвал торгово-промышленную палату России важной организацией, выполняющей значимые функции для делового сообщества, конкретных фирм и компаний в разных секторах.