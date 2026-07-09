Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три артиллерийских орудия.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 325 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, и три артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Святогоровка, Доброполье, Новониколаевка, Грузское, Новофедоровка, Сергеевка и Шиловка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18