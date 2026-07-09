ВСУ потеряли более 325 военных в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 325 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, и три артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.