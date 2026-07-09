Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю.
- За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Южная", улучшив положение по переднему краю, уничтожили свыше 175 боевиков противника, четыре боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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